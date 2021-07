Incêndio em ferro velho desespera moradores em Manaus

Manaus/AM - Um ferro velho pegou fogo na manhã desta quarta-feira (21), na rua Oito do bairro Lírio do Vale 2, na Zona Oeste, nas proximidades da garagem de ônibus Via Verde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram percebidas por vizinhos que acionaram a corporação. A equipe foi ao local e controlou rapidamente as chamas.

O proprietário do estabelecimento não estava no local e não houve feridos.