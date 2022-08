Idoso tem corpo queimado após moto em movimento pegar fogo na av. André Araújo

Manaus/AM – Sebastião Evangelista de 65 anos teve parte do corpo queimada depois que a motocicleta em que ele estava a caminho do trabalho pegou fogo na manhã de hoje (24), na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona Sul.

Segundo a vítima, ele sentiu o veículo esquentar e de repente começou a pegar fogo. Assustado, Sebastião perdeu o controle da direção e acabou caindo.

Na queda, a gasolina vazou do tanque e o fogo se alastrou rapidamente. O idoso sofreu queimadura nas costas, pernas e braços e foi socorrido por populares que conseguiram apagar as chamas do corpo dele.

Sebastião foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto e está internado. A moto dele foi consumida pelo fogo e os restos devem ser removidos por um guincho.