Homens são procurados por roubo e arrastão em Manaus

Manaus/AM - Oziel Ramos da Costa, 25, e Luiz Henrique da Cruz Sounier, 26, o “Cabelinho”, estão sendo procurados pela polícia suspeitos de cometerem roubo e arrastão em Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, Oziel é suspeito de arquitetar um roubo na casa de seu conhecido, no dia 28 de março deste ano, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte.

“Na ocasião do crime, a vítima estava na companhia de Oziel, quando três indivíduos, com armas de fogo e branca, invadiram o imóvel e o mantiveram como refém, e ainda subtraíram uma televisão, um aparelho celular e outros objetos da residência”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, no decorrer das investigações foi constatado que o infrator fugiu no próprio veículo, no entanto, o carro foi localizado por meio do GPS, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, naquela mesma zona da cidade.

Também está sendo procurado Luiz Henrique, pela participação em um roubo na modalidade “arrastão”, ocorrido em julho deste ano, no bairro Cachoeirinha, zona sul.

“Luiz aparece em imagens das câmeras de segurança do local do crime descendo de um veículo de cor preta, portando uma arma de fogo, subtraindo aparelhos celulares das vítimas, o que deixa claro que ele também fez parte da ação criminosa”, afirmou Cícero Túlio.

A PC-AM solicita a quem tiver informações da localização de Oziel e Luiz Henrique, que entre em contato pelos números (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1º DIP, ou pelo 181, da SSP-AM. “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

Com informações da assessoria.