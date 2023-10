Hapvida NotreDame Intermédica inaugura primeiro hospital pediátrico da rede particular em Manaus

O mês é das crianças. Por isso, nada melhor do que os pequenos ganharem de presente uma unidade exclusiva para eles. No próximo dia 19 de outubro, a Hapvida NDI inaugura o novo Hospital Rio Solimões, na Zona Centro Sul, que se tornará o primeiro hospital infantil da rede privada da cidade. Com o propósito de oferecer serviços de saúde de alta qualidade exclusivamente para crianças, o equipamento fortalecerá a infraestrutura médica da região com cuidados especializados.

A nova unidade contará com uma gama completa de serviços dedicados à saúde infantil. Dentre os destaques, estão leitos de enfermaria projetados para oferecer um ambiente acolhedor e seguro para os pequenos pacientes, além de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, que garantirão o mais alto nível de cuidados intensivos em situações críticas.

O novo hospital contará com serviço de Urgência Pediátrica 24 horas, onde as crianças terão acesso a atendimento médico especializado a qualquer hora do dia, proporcionando tranquilidade e suporte quando mais precisarem. A unidade também se destaca pela capacidade de realizar cirurgias pediátricas e oferecerá procedimentos cirúrgicos específicos para crianças, abrangendo uma ampla variedade de necessidades médicas.

Estrutura Moderna

Com uma instalação moderna, o Rio Solimões tem 2.727,40 m² de área construída e está estrategicamente localizado na Av. Boulevard, Zona Centro Sul, uma das mais movimentadas da cidade. O equipamento contará com mais de 30 leitos de internação, centro cirúrgico de última geração e centro de diagnóstico por imagem com tomógrafo e laboratório – tornando possível a realização de exames e o diagnóstico de doenças.

Dos mais de dois milhões de habitantes em Manaus, mais de 480 mil são clientes Hapvida NotreDame Intermédica, dos quais mais de 20% estão inclusos na faixa etária pediátrica (0 a 18 anos).

Expansão da rede

Maior empresa de saúde da América Latina, a Hapvida NotreDame Intermédica está ampliando a rede de atendimento com a abertura de novas unidades em três regiões do Brasil: São Paulo, Amazonas e Pernambuco. As inaugurações estão previstas para até 2025, quando a companhia chegará à marca de 88 hospitais em sua rede própria. “A abertura das novas unidades propicia novos pontos de apoio para a garantia da saúde na região, facilitando o acesso ao atendimento e reduzindo o tempo de espera nas demais unidades”, informa o vice-presidente de Operações da Hapvida NotreDame Intermédica, Anderson Nascimento.