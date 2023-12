Grupo Primas e Bordões se apresenta hoje na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Durante a ‘Tardezinha’ deste domingo (03), o grupo Réu Confesso irá movimentar à tarde dos banhistas e visitantes com muito pagode, e em seguida, o vocalista André Vaz entoará as toadas de boi-bumbá para continuar a animação do fim de semana.

O grupo vai se apresentar com músicas do gênero ‘chorinho’, em comemoração aos 30 anos de carreira, além de promover o ‘Baile da Saudade’ e tocar seus grandes sucessos como “Vai Rolar”, “Baby Xalalá” e “Azul Turquesa”.

Manaus/AM - A Casa de Praia Zezinho Corrêa vai sediar, nesta sexta-feira (01), os 30 anos de carreira musical do grupo Primas e Bordões. O espaço está localizado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

