Gasolina sobe para R$6,29 nos postos, em Manaus

Manaus/AM - O início do fim de semana começou com um grande susto para os condutores que foram abastecer seus veículos em posto de combustíveis neste sábado (9), em Manaus. Até sexta-feira (8) R$5,99, e com o aumento de 7,8%, a taxa cobrada por litro é de R$6,29.

