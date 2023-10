Festa de Nossa Senhora Aparecida celebra 80 anos da paróquia em Manaus; veja programação

Manaus/AM- Com o tema “Igreja de Aparecida: 80 anos de Vida e Missão neste chão”, a Festa da Padroeira do Brasil 2023, em Manaus, celebrará os 80 anos de instalação da Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizada na rua Comendador Alexandre Amorim, no bairro Aparecida, zona Sul da capital. A programação católica ocorrerá entre os dias 03 e 12 de outubro.

A temática ressalta a importância histórica, social e educacional da igreja, fundada canonicamente em setembro de 1943, para a evangelização.

A festividade católica inicia com as tradicionais novenas durante a noite, entre os dias 03 e 11 de outubro, a partir das 19 horas durante a semana e às 18h no fim de semana (sábado e domingo). A programação conta com a participação das pastorais e movimentos das comunidades do bairro Aparecida, incluindo as Capelas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Sagrada Família, nas entronizações da Bíblia Sagrada e da imagem da Santa, além da oferta de flores em homenagem à Nossa Senhora.

Conforme a organização, os festejos envolvem em torno de 400 pessoas que atuam de forma voluntária no dia 12 de outubro, dia da Padroeira. A estimativa é de que mais de 80 mil pessoas participem de todo o evento.

Programação do Dia 12

No dia 12, Dia da Padroeira do Brasil, as comemorações começarão às 5h30 com a alvorada, seguida da carreata festiva com a imagem da Santa pelas ruas do Centro e bairro Aparecida e bênção dos veículos. Às 7h terá o café partilhado. Às 8h, os devotos de Nossa Senhora Aparecida são convidados a acompanhar a Celebração Solene de Aparecida e às 10h a Missa com as Crianças. Pela tarde, a programação inclui Celebração Eucarística dos 80 anos da Paróquia de Aparecida ao meio-dia, às 14h Terço Mariano, às 15h Ofício de Nossa Senhora e às 16h animação.

A programação continuará às 17h com a tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida, pelas ruas do bairro Aparecida e Centro de Manaus e Missa de Encerramento, às 18h.

Percurso da Carreata - Aparecida/Centro - 6h00

A carreata de Nossa Senhora Aparecida seguirá o seguinte trajeto pelas ruas do bairro Aparecida e Centro: sairá da igreja, localizada na rua Alexandre Amorim, seguindo pelas ruas Luís Antony, Governador Vitório, Tamandaré, Floriano Peixoto; avenidas Sete de Setembro, Joaquim Nabuco e Leonardo Malcher; depois pelas ruas Luís Antony, Ramos Ferreira, Wilkens de Matos, retornando pela Alexandre Amorim.

Percurso da Procissão - Aparecida/Centro - 17h

A procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida também percorrerá ruas do bairro Aparecida e Centro: sairá da igreja, localizada na rua Alexandre Amorim, seguindo pelas ruas Dez de Julho e Ferreira Pena, depois avenida Leonardo Malcher, ruas Luís Antony, Ramos Ferreira, Wilkens de Matos, Alexandre Amorim, parando na Coronel Salgado, rua onde ficará o palco para celebração da Missa Campal.

Arraiais e Bingão

A programação contará ainda com a realização de arraiais nos dias 7, 8 e 14 de outubro, com vendas de comidas típicas e atrações culturais. Além de blusas personalizadas, vendidas pelo valor de R$ 35,00, os devotos podem adquirir o Super Bingão, por R$ 15,00, na secretaria do Santuário e na barraca localizada na área externa da igreja, para concorrer a 12 (doze) prêmios, que serão sorteados no dia 14 de outubro (sábado), às 21h. Os prêmios são:

1° prêmio: Fiat Mobi 0 km

2° prêmio: R$ 10 mil

3° prêmio: R$ 5 mil

4° prêmio: R$ 3 mil

5° prêmio: R$ 2 mil

6° prêmio: 1 Iphone

7° prêmio: Geladeira

8° prêmio: Smart TV 32”

9° prêmio: Split 12000 Btus

10° prêmio: Fogão 4 bocas

11° prêmio: Microondas

12º prêmio: imagem de Nossa Sra. Aparecida (Prêmio Extra)

Programação

- De 3 a 11 de outubro

19h00 Novena de Nossa Senhora Aparecida

Obs: Aos sábados e domingos as novenas começarão às 18h00.

- Dia 12 de outubro

5h30 Alvorada

6h00 Carreata com a imagem de N. Sra. Aparecida pelas ruas do bairro Aparecida e Centro

07h Café Partilhado

8h Celebração Solene de Aparecida

10h Missa com as Crianças

12h Celebração Eucarística dos 80 anos da Paróquia Aparecida, em Manaus

14h Terço Mariano

15h Ofício de Nossa Senhora Aparecida

16h Animação

17h Procissão de Nossa Senhora Aparecida

18h Celebração Eucarística de Encerramento

Arraial: 7, 8 e 14/10, após os novenários e missa.

Sorteio do Super Bingão: 14 de outubro, às 21h.