Estrutura metálica é arremessada na pista da Ponte Rio Negro durante temporal

As informações são de que a estrutura pertence a uma empresa de publicidade e foi colocada no local durante uma corrida, porém não foi retirada após o término do evento.

Um vídeo mostra as estruturas jogadas no meio da pista, enquanto os condutores precisam fazer manobras de zigue-zague para tentar driblar os obstáculos.

