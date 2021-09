Dono de bar é assassinado a tiros em Manaus; Esposa foi baleada

Ainda segundo informações, a vítima estaria no local há 3 meses. A motivação do crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manaus/AM – O proprietário do Boteco Jardim RestoBar, cujo nome não foi revelado, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (12), na praça do Prosamim Mestre Chico onde funciona o estabelecimento, localizado no Centro, zona Sul. A esposa da vítima também foi atingida.

