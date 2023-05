Veja lista de aprovados em workshop "Insta Expert" da Prefeitura de Manaus

O workshop será realizado presencialmente no dia 19 de maio, das 17h30 às 21h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul.

O evento contará com três palestras que abordarão temas fundamentais para quem deseja se destacar no Instagram: criação de conteúdo para redes sociais, insights sobre o aplicativo Canva e fotografia com o celular.

