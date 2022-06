Detentos participam da 1ª etapa das Olimpíadas Brasileira de Matemática em Manaus

As provas que são ofertadas dentro das unidades são as mesmas que são realizadas em demais escolas públicas. Após o levantamento das pontuações, se houver aprovação, os participantes seguirão para a segunda fase.

Desta vez, 21 pessoas privadas de liberdade (PPLs) matriculadas na Escola Estadual Giovanni Figliuolo, no CDPM 2, do Ensino Fundamental e Médio, realizaram a prova de primeira fase. Esta é a quinta vez que unidades prisionais do Amazonas realizam as provas da OBMEP.

Manaus/AM - Na manhã desta terça-feira (07), sete internos do Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM) 2 realizaram a 17ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A iniciativa aconteceu numa ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Escola de Administração Penitenciária (Esap) e Secretaria de Estado de Educação e Desporto, com o objetivo de estimular o estudo da disciplina e a inclusão social pelo conhecimento.

