Defesa civil registra 8 ocorrências causadas por chuva forte nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - A Defesa Civil de Manaus informou que até as 12h desta segunda-feira (27), registrou oito ocorrências causadas pela forte chuva. Segundo o órgão, equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) estão em atendimento às ocorrências.

Até o início da tarde, foram registradas, pelo Canal 199, uma ocorrência de desabamento na segunda etapa do bairro Distrito Industrial, na zona Leste; duas de tombamento, sendo a primeira no bairro Redenção, na zona Centro-Oeste, e a segunda no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; duas de risco de desabamento, sendo a primeira no bairro Educandos, zona Sul, e a segunda no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste; além de uma ocorrência de risco de deslizamento, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte; uma solicitação para avaliação de rachadura, no bairro Vila da Prata, zona Oeste; e uma que envolve bueiro, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte. A zona Norte foi a mais afetada, concentrando três ocorrências.

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec, a média das chuvas na capital, nas últimas 24 horas, foi de 12,2 milímetros. Conforme a GEA, a pluviometria por zona, na capital, até 12h30, foi de: Norte (25,2 milímetros), Leste (8 milímetros), Sul e Oeste (4 milímetros).

RECOMENDAÇÕES:

– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

– Mantenha-se informado por intermédio dos meios de comunicação e canais oficiais da prefeitura.

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).