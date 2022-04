Cratera se abre no meio de avenida durante chuva em Manaus

O trânsito está bem lento no local, mas flui com o auxílio dos agentes.

De acordo com a prefeitura, o buraco se abriu em uma área onde passa uma rede de drenagem profunda. Por conta da erosão, uma faixa precisou ser isolada para a realização de uma obra emergencial nas proximidades do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Manaus/AM – Motorista que trafegam pela avenida Umberto Calderaro nesta quarta-feira (20), foram surpreendidos com a interdição parcial em um trecho da via que cedeu durante a chuva.

