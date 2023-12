Confira onde unidades móveis da saúde da mulher atendem na próxima semana em Manaus

Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus vão ofertar atendimento em novos endereços nas zonas Leste e Oeste, a partir da segunda-feira (11). A estrutura que atende a zona Norte seguirá na atual localização, na rua Perimetral Norte, ao lado da igreja católica Comunidade Bom Pastor, no bairro Novo Aleixo, até o dia 15.

O serviço móvel da Semsa dispõe de três unidades que atendem exclusivamente o público feminino, com ênfase no acompanhamento pré-natal e nas ações de prevenção e rastreio do câncer de mama e do colo uterino. As estruturas atendem as zonas Norte, Leste e Oeste, funcionando em cada local por 15 dias, em média, sempre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h.

Novos endereços

Na zona Leste, a Unidade Móvel de Saúde da Mulher começa a atender, na segunda-feira, 11/12, as moradoras do bairro Gilberto Mestrinho e proximidades, com base no estacionamento da Escola do Futuro, da Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia (Adcam), na rua Leonora Armstrong, 321. A previsão de permanência do serviço no local é até o dia 22/12.

Já a estrutura móvel que atende as usuárias da zona Oeste será realocada no bairro Lírio do Vale, passando a funcionar no terminal de ônibus do conjunto Augusto Montenegro, na avenida Marginal 1, a partir da segunda-feira, 11/12. A unidade tem previsão de permanecer no endereço também até o dia 22/12.