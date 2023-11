Confira novos endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus

Manaus/AM – A partir desta segunda-feira (27), as Unidades Móveis de Saúde da Mulher vão ofertar serviços da assistência básica às moradoras das zonas Norte e Leste em novos locais.

Na zona Norte, a estrutura itinerante passará a atender as moradoras do bairro Novo Aleixo e entorno, tendo base na rua Perimetral Norte, na área da igreja católica Comunidade Bom Jesus. A previsão de permanência no local é até o próximo dia 15 de dezembro.

Já na zona Leste, a unidade vai atender a população feminina da comunidade Nova Vitória e entorno, no bairro Gilberto Mestrinho. A estrutura ficará posicionada na rua Magalhães, onde tem previsão de funcionar até o dia 8 de dezembro.

A unidade móvel que atende as usuárias da zona Oeste vai seguir em funcionamento na rua Urandi, 426 e 446, próximo à igreja católica Cristo Redentor, no bairro Alvorada, com previsão de permanecer no local até o dia 1º de dezembro.

Os serviços ofertados são de cobertura da atenção primária, com ênfase no pré-natal e no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do útero, nas áreas de maior demanda e vazios assistenciais nas áreas de abrangência das unidades, consultas médicas e de enfermagem, coleta do exame preventivo, mamografia, exames diversos de ultrassonografia e dispensação de medicamentos, entre outros.

As estruturas itinerantes ofertam atendimento exclusivamente para a população feminina, sempre de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 7h às 17h.