Começa entrega de documentos dos aprovados no concurso dos Bombeiros em Manaus

Manaus/AM - Começou nesta terça-feira (21), o processo de recebimento presencial de documentos dos 253 convocados no concurso de 2022. O procedimento acontecerá até sexta-feira (24), no auditório do Comando Geral da Corporação, na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona sul.

O chamamento de 1.704 aprovados ocorreu no dia 6 de novembro e a nomeação aconteceu no último sábado (18), no Diário Oficial do Estado (DOE).



De acordo com o cronograma de entrega de documentos estabelecido pelo Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira acontece o recebimento de documentos dos soldados aprovados na classificação entre 1º e 50º, no período matutino, às 8h. Já no horário de 13h, os classificados entre 51º ao 100º farão o procedimento presencial.



Na quarta-feira (22), a entrega de documentos dos convocados para vagas de soldados continua, sendo do 101º ao 150º, às 8h, e do 151º ao 200, às 13h. Na quinta-feira (23), será a vez dos 53 convocados para as vagas de oficial 2º tenente fazerem a apresentação de documentos no horário de 8h.



A segunda chamada para convocados que, por algum motivo não conseguiram fazer a entrega de documentos nas datas acima, acontecerá na sexta-feira (24), a partir das 8h, também no Comando Geral do Corpo de Bombeiros.



A portaria do CBMAM com todas as especificações pode ser consultada no site da corporação (www.cbm.am.gov.br). Após a entrega de documentos, o Corpo de Bombeiros dará andamento aos trâmites administrativos e no dia 1º de dezembro ocorrerá a aula inaugural dos Cursos de Formação de oficiais e praças.