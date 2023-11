Com estoque crítico, maternidade pede doação de leite materno em Manaus

O Posto de Coleta de Leite Humano da MMT existe desde 2005 e funciona 24 horas para o atendimento às pacientes internadas na unidade. Em horário comercial, o Cantinho da Amamentação também dá apoio às puérperas e mulheres que estão amamentando, com orientações sobre amamentação. O posto dispõe, ainda, de automóvel com motorista, exclusivamente para coleta de leite no domicílio das mães doadoras, buscando os vidros cheios e substituindo por vidros esterilizados.

Manaus/AM - O Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), na Compensa, está com estoque em nível crítico. Nos últimos meses, o número de doadoras caiu significativamente e a situação é preocupante por conta dos recém-nascidos que estão na UTI e dependem do alimento.

