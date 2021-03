Com estoque crítico, Hemoam convoca doadores de sangue com urgência

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) convoca com urgência doadores de sangue de todos os tipos sanguíneos para realizarem doações, a fim de estabilizar o estoque do insumo. Nesta terça-feira (16), o abastecimento de sangue registrou queda de 70%. A ausência de doadores pode estar relacionada à pandemia, somada ao período chuvoso.



Desde o início da pandemia no Amazonas, o Hemoam vem enfrentando dificuldades para equilibrar o abastecimento de sangue. Em março do ano passado, a ausência de doações também acentuou a escassez no estoque, com 60% de queda.



A situação atual dos tipos sanguíneos A+, O+ e O- é preocupante. Mais de 80% da demanda em todo estado gira em torno desses fatores. A disponibilidade de bolsas desses grupos está 70% abaixo da meta no estoque. Nesta semana, o Hemoam começou a acionar os hospitais que recebem produtos sanguíneos do hemocentro para ajudarem na reposição dos estoques.



Desconto em corrida por aplicativo

Como forma de estímulo à doação de sangue em Manaus, a empresa 99 App vem disponibilizando cupons com desconto de R$ 15 na ida e mais R$ 15 na volta de viagens com destino ao Hemoam. A parceria com a empresa de transporte por aplicativo continua valendo até a próxima segunda-feira (22).



Para aproveitar o desconto, é necessário inserir a palavra “DOESANGUEMAO” na aba “Cupom de desconto”, do aplicativo da 99. A promoção disponibiliza um total de 1.000 (um mil) cupons, que podem ser utilizados até o dia 22.



Como doar sangue

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto.



Atenção - Quem contraiu Covid-19 ou outras síndromes respiratórias agudas, a doação pode ser realizada após 30 dias do desaparecimento total dos sintomas.



As doações estão sendo realizadas exclusivamente na sede da Fundação Hemoam, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada. A unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus, está temporariamente fechada para segurança dos doadores, em virtude da pandemia.