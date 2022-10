Com ajuda de Tirullipa, Buiú do Coroado fará reabilitação em São Paulo

Buiú foi descoberta pelo repórter Roosevelt Pinheiro e já é conhecida no Brasil todo por conta do bordão 'aham'.

A família de Buiú teve ajuda do humorista Tirullipa e Kaio Alves para arcar com os custos na clínica. Em vídeo divulgado no perfil da 'personalidade amazonense', mostra ela se despedindo da família e sendo encaminhada por socorristas.

