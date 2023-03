Com água até o pescoço, moradores resgatam bebê em caixa de isopor em Manaus

Um vídeo mostra os moradores com água na altura do pescoço, levando a criança dentro da caixa. De acordo com dados da Defesa Civil, a zona leste foi a mais afetada pelo temporal, com 122 mm de chuva.

Manaus/AM - Após ficaram com água até o pescoço, moradores tiveram que resgatar um bebê, de aproximadamente 2 anos, dentro de uma caixa de isopor após a Rua Evadin, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste, ficar inundada durante o temporal neste sábado (25) em Manaus.

