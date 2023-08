Colina é palco de Manaus x Remo neste domingo, pela série C do Brasileirão

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O Manaus e o Remo se enfrentam neste domingo (13) em partida válida pela 17ª rodada da série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo acontece às 15h (16h no horário de Brasília) no Estádio Ismael Benigno, a Colina, em Manaus Ainda é possível comprar ingressos na bilheteria 1 da Colina, a partir das 13h, pelo valor de R$ 40 (meia entrada R$ 20).

Também é possível adquirir um combo de ingressos da partida contra o Remo e contra o Floresta-CE, que acontece na Arena da Amazônia no dia 20 de agosto, às 15h (horário local). O valor do combo é de R$ 30. Estes serão os últimos jogos do clube em casa pela série C.

O Manaus é o primeiro fora do Z4 e uma vitória contra o Remo deixa o clube mais perto de escapar do rebaixamento.