Claro/NET é notificada pelo Procon após apagão de internet em Manaus

Conforme o Procon, a comprovação de má prestação de serviço pode resultar em multa. Essa é a terceira vez neste ano que os usuários de Manaus sofrem com um apagão de internet, relatando problemas no Wifi e nas redes de 4G da NET/Claro.

A empresa deve responder em até dez dias sobre a causa e a duração do apagão, além do número de consumidores que foram atingidos e de que forma será realizado o abatimento do valor correspondente nas próximas faturas.

Manaus/AM - A empresa Claro/NET foi notificada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), após o apagão nos serviços de internet e telefonia que afetou e ainda afeta usuários na tarde desta terça (22) em Manaus.

