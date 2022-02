Claro/NET é notificada após apagão de internet e terá que abater valor na conta de clientes em Manaus

A Claro/NET tem, no máximo, dez dias corridos para apresentar resposta. Caso não haja retorno ou se ele for considerado insatisfatório, a empresa poderá ser multada.

No documento, o Procon-AM pede que a empresa responda o número de consumidores afetados pela falta de internet e como será feito o abatimento ao fim do mês do valor correspondente ao período em que o serviço foi interrompido.

Manaus/AM - A empresa Claro/NET foi notificada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), por conta dos apagões de internet ocorridos em Manaus. Nesta terça-feira (15), e no sábado passado (12), diversos pontos da capital amazonense ficaram sem o serviço.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.