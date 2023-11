Cerca 6 mil carteiras de identidade que estão nos PACs em Manaus são de crianças

A SSP-AM reforça que o antigo Registro Geral (RG) tem validade até 2032 e neste momento só é recomendado solicitar a CIN quem está sem o documento em decorrência de sinistros, perdas, roubo ou está com a identidade com rasura ou mal conservada.

Manaus/AM - Mais de 18 mil Carteiras de Identidade Nacional (CINs) continuam disponíveis para retirada nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), em Manaus. Desse total, cerca de 30% são de crianças de zero a 12 anos.

