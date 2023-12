Centro de Manaus será monitorado por câmeras para coibir ações de bandidos

Segundo o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), o Amazonas mantém o segundo lugar no ranking de redução de roubos de veículos, em 2023. Além de ter auxiliado a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), na elucidação de 85% dos casos de acidentes de trânsito com vítima fatal.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, os equipamentos vão monitorar locais estratégicos com o objetivo de coibir a ação de criminosos. Toda a operação conta, ainda, com a parceria da Associação Comercial do Amazonas (ACA).

Manaus/AM - A área central de Manaus vai ganhar reforço na segurança a partir do apoio das câmeras do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o ‘Paredão’.

