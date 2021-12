Carro desgovernado invade supermercado e fere duas pessoas em Manaus

Manaus/AM - Uma idosa perdeu o controle do carro e invadiu o Supermercado Rodrigues, localizado na rua Rio Mar, no Conjunto Vieiralves, na manhã desta segunda-feira (20). Carro invade supermercado e deixa duas pessoas feridas em Manaus pic.twitter.com/7NahNej9Ux — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 20, 2021 Duas funcionárias que estavam nos caixas foram atingidas e sofreram ferimentos leves pelo corpo e foram atendidas pelo Samu. A estrutura da entrada da loja ficou destruída e a condutora permaneceu no local bastante nervosa. Ela deve prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.

