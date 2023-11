Carreata em Manaus faz homenagem a medalhista do Pan Americano

Manaus/AM – A Carreata dos Campeões foi realizada, neste sábado (11), em homenagem às conquistas de atletas amazonenses, como Pedro Nunes, medalhista no Pan Americano, na modalidade do lançamento de dardo.

O percurso começou na Vila Olímpica e finalizou no campo do Casinha Branca, no bairro Jorge Teixeira, onde foi anunciado um novo núcleo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

A carreata percorreu algumas das principais vias de Manaus. Participaram do evento esportistas que recebem apoio do Governo do Amazonas, como Victório Cestaro e Vinicius Bezerra do basquete 3x3, Viviane Bentes da luta olímpica, entre outros representando diversas modalidades.

Um dos homenageados foi Pedro Nunes, atleta do lançamento de dardo, o jovem é membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas e recebe o patrocínio do Bolsa Esporte Estadual. Neste ano Pedro conquistou a medalha de prata no Pan-Americano de Santiago, quebrou o recorde brasileiro com a marca de 83m89 e foi ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo.

Núcleo do Pelci

A Sedel também anunciou o mais um núcleo do Pelci, no Campo do Casinha Branca, que beneficiará mais de 200 crianças e jovens nas modalidades de futebol e futsal, com aulas gratuitas. As aulas oferecidas para futebol de campo serão ministradas por professores e monitores do Pelci, nas segundas, quartas e sextas, no horário das 17h às 19h, e nas terças e quintas, de 16h às 18h, serão realizadas aulas de iniciação esportiva de futsal.