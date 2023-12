Cabos de energia de túnel natalino são furtados na Ponta Negra em Manaus

A população pode ajudar, denunciando sobre a movimentação de pessoas suspeitas, à Guarda Municipal, no 153, e ainda à Polícia Militar, para a 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a área. A Ciclopatrulha também funciona no parque para o combate a atos de vandalismo e crimes. O contato é o 98842-2586.

Depois dos reparos e reposição dos cabos, a energia do túnel será religada. A estrutura faz parte da ornamentação natalina do programa “Natal das Águas – Esperança que se renova”, que está por todo o complexo turístico da Ponta Negra.

Manaus/AM - A partir desta quarta-feira (06), o túnel, de 80 metros, com mil fitas de LED, que equivalem a três mil canais de luzes e 60 mil pixels, situado no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste, terá que passar por uma reestruturação, após sofrer ataques de vandalismo e furto de cabos de energia elétrica e das luminárias de LED. O trabalho deverá se estender pelos próximos dias.

