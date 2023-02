Braga se emociona no velório de Amazonino e recebe apoio de David Almeida

A cerimônia reuniu diversas outras autoridades e políticos. Outro nome próximo de Amazonino também esteve no velório, o ex-prefeito Alfredo Nascimento e também Humberto Michiles, que foi candidato a vice para o governo ao lado do ex-governador nas eleições de 2022.

Reconhecido pela estreita relação com Amazonino, Braga estava visivelmente emocionado e em determinado momento recebeu apoio do prefeito David Almeida (Avante). Braga e David também já tiveram relação mais próxima, mas a política os colocou em caminhos diferentes.

