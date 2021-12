Banca organizadora do concurso da Semsa é definida em Manaus

Para o ensino médio e técnico as vagas são para assistente em administração, desenhista, digitador, operador de computadores, rádio operador, técnico em geoprocessamento, técnico em manutenção de equipamentos de informática, técnico em segurança do trabalho, agente de zoonoses, auxiliar em saúde bucal, condutor de motolância, técnico em enfermagem, técnico em hemoterapia, técnico em saúde bucal, técnico em patologia clínica e técnico em radiologia médica.

Manaus/AM - A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca organizadora do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em Manaus. A escolha do órgão organizador foi divulgada nesta terça-feira (7), no Diário Oficial do Município.

