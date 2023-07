Bairros de Manaus ficam sem água nesta sexta-feira

Manaus/AM - O sistema hidráulico que abastece as Estações de Tratamento de Água (ETA) 1 e 2, localizadas no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade, foi paralisado devido à falta de energia que afeta vários bairros de Manaus no início da tarde desta sexta-feira (21).

Devido a isto, o abastecimento de água nas regiões Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da Zona Leste da cidade podem apresentar oscilações. Após o retorno da energia as estações serão religadas e o abastecimento de água começa a retornar gradativamente na cidade, chegando primeiro nas regiões centrais e, posteriormente aos locais de áreas mais elevadas. A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda área abrangida em até 24 horas após a conclusão da intervenção.

Confira bairros afetados:

Armando Mendes, Comunidade Sharp, Cond. João Paulo IV, Cond. Vale do Sol, Japiim, Parque dos Rios II, Conj. Monte Libano, Parque dos Rios I, Aparecida, Centro, Conj. Haydea, Conj. Tocantins, Vila Bafururu, Vila Jardim, São Geraldo, Crespo, Aleixo, Cachoeirinha, Conj Adrianópolis, Conj Celetra, Conj. Costa e Silva, Conj Eldorado, Conj. Ica Paraíba, Conj Jardim Amazonas, Conj Manauense | Raiz | São Francisco | Vieira Alves | Colônia Oliveira Machado | Educandos | Sta Luzia | Betânia | Cond Ipanema | Conj Arthur Reis | Conj Barra Bela | Conj Belo Horizonte | Conj California | Conj Conj Jardim Yolanda | Conj Jardim Ítalia | Conj Jardim Primavera | Conj Meridional | Conj Nova Friburgo | Conj Novo Horizonte | Conj Parque Tropical | Conj Pindorama | Conj Vila do Reis | Jardim Oriente | União | Conj Castelo Branco | Conj Jauaperi | Conj Vila Amazônia | São Sebastião | Conj Vitória Regia | Jardim dos Barés | Vila da Prata | Zumbi I | São José II | Cond Portal Rio Negro | Conj Bancários | Gloria | São Raimundo | Conj Aruanã | Conj Ipase | João Bosco | Conj Itapuã | Conj Murici | Conj Uirapuru | Renato Souza Pinto II | Riacho Doce II | Riacho Doce III | Fazendinha | Compensa II | Compensa III | Conj Xingu | Vila Marinho | Americo Medeiros | Campo Dourado | Conj Sergio Pessoa Neto | Osvaldo Frota | Ribeiro Junior | Aliança com Deus | Conj Galileia I | Conj GalileiaII | Nova Cidade | Raio de Sol | Conj Vila da Barra | Santo Agostinho | Conj Omar Aziz | Conj Americo Medeiros | Conj Morada do Sol | Conj Vila Rica | Chapada | Presidente Vargas | Lagoa Verde | Praça 14 de Janeiro | Nossa Senhora das Graças | Conj Jardim Paulista | Morro da Liberdade | Sao Lazaro | Vila Humaita | Parque das Laranjeiras | Conj Anavilhanas | Sao Jorge | Sao Jose I | Zumbi III | Santo Antonio | Parque Eduardo Braga | Conj Francisca Mendes | Conj Ouro Verde | Ajuricaba | Alvorada I | Alvorada II | Augusto Monte Negro | Bairro União | Conj. Vista Bela | Belvedere | Conj Aruanã | Conj Canaã | Conj Eucalypto | Conj Jardim Portugal | Flamanal | Jardim Versalhes | Lírio do Vale I | Lírio do Vale II | Nova Esperança | Redenção | Conj Ipase | João Bosco | Alvorada III | Conj Aripuanã | Conj Déborah | Conj Itapuã | Conj Kissia | Conj Murici | Conj Parque das Samambaias | Conj Tropical | Conj Uirapuru | Dom Pedro I | Dom Pedro II | Sta Terezinha | Boas Novas | Cidade Nova II | NSra Perpétuo Socorro | Renato Souza Pinto II | Riacho Doce I | Riacho Doce II | Riacho Doce III | Nucleo 10 | Nucleo 11 | Nucleo 12 | Nucleo 13 | Nucleo 14 | Nucleo 5 | Nucleo 6 | Nucleo 7 | Nucleo 8 | Nucleo 9 | Fazendinha | Vila Real | Águas Claras | Nucleo 15 | Nucleo 16 | Nucleo 2 | Nucleo 3 | Nucleo 4 | Celebridade | Cond Alegro | Cond Conquista Torquato | Jesus Me Deu | Lot América do Sul | Lot Canaã | Monte Sinai | Novo Israel | Terra Nova I | Terra Nova II | José Bonifacio | Vale do Sinai | Conj Hileia I | Conj Hileia II | Santos Dumont | Conj Ajuricaba | Americo Medeiros | Campo Dourado | Conj Sergio Pessoa Neto | Osvaldo Frota | Ribeiro Junior | Aliança com Deus | Conj Galileia I | Conj GalileiaII | Nova Cidade | Raio de Sol | Conj Vila da Barra | Comunidade Luis Otavio | Comunidade Peniel | Lot Agnus Dey | Lot Fortaleza | Lot Raquel | Monte Cristo | Monte Pascoal | Parque Florestal | Sta Tereza | Vista Alegre | Vitoria Regia | Cidadão XII | Comunidade Nobre | Conj Boas Novas | Conj Ozias Monteiro | Beija Flor I | Beija Flor II | Beija Flor III | Beija Flor IV | Conj Rio Maracanã | Conj Sargento | Conj Sta Cruz | Conj Subtenente | Cidadão VI | Conj Alphaville | Conj Ayapuá | Conj Itaporanga II | Conj Vila Verde I | Conj Vila Verde II | Jardim das Américas | Jardim Europa | Resd Turim | Santo Agostinho | Vera Cruz | Parque Sta Etelvina | União da Vitoria | Sta Marta | Terra Nova III | Conj Renato Souza Pinto I | Conj Omar Aziz | Conj Americo Medeiros | Conj Campos Eliseos | Conj Canaranas | Conj Manoa | Parque Eduardo Braga | Conj Francisca Mendes | Monte das Oliveiras | Conj Mundo Novo | Parques das Nações | Cond Ideal Flores | Cond Jardim de Flores | Cond Smile Parque das Flores | Conj Carlos Braga | Comunidade Monte Cristo | Ponta Negra | Santa Etelvina I | Santa Etelvina II | Cond Smart TapaJÓS | Lot Sao Luiz | Rio Piorini | Lot America do Sul | Lot Canaa | Conj Rio Maracana | Joao Paulo Suhab 4 Etapa