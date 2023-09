Avenida do Turismo ganha novos retornos

Manaus/AM- A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está construindo três novos retornos ao longo da estrada do Tarumã, no Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus, para melhorar o trânsito, evitar engarrafamentos, levar mais segurança e facilitar o tráfego de veículos no local.

O primeiro dos três retornos está situado no entroncamento da avenida Santos Dumont com a avenida do Turismo, nas proximidades das instalações do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam).

Neste local, popularmente conhecido como “saída do aeroporto”, serão retirados os dois retornos existentes e apenas um retorno será construído, permitindo que os condutores que trafegam no sentido Ponta Negra-Tarumã possam seguir adiante em direção à estrada do Tarumã ou convergir à esquerda para efetuar o retorno para a Ponta Negra.

Quem sai da avenida Santos Dumont em direção à Ponta Negra deverá fazer o próximo retorno, localizado em frente ao clube da Associação dos Empregados da Eletronorte (Aseel).

Praia Dourada

Na entrada da avenida Sócrates Bonfim, que dá acesso à Praia Dourada, há atualmente dois retornos bem em frente à via, que permitem a conversão em ambos os sentidos, ou seja, tanto no sentido Ponta Negra, quanto no sentido do complexo viário Anel Sul.

Com a construção dos dois novos retornos e consequente desativação dos atuais, será permitido ao condutor que trafega pela avenida do Turismo, no sentido Ponta Negra, a conversão à direita para entrar na avenida Sócrates Bonfim (Praia Dourada) ou o retorno à esquerda para voltar à avenida do Turismo.

E os motoristas que estiverem saindo da avenida Sócrates Bonfim e quiserem ir para o sentido Ponta Negra-Tarumã, deverão seguir pela avenida do Turismo, sentido Ponta Negra, e efetuar o próximo retorno, em frente ao cemitério Nossa Senhora Aparecida (também conhecido como cemitério do Tarumã), para só então continuar o trajeto.

Melhorias

De acordo com o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, estas medidas têm por objetivo oferecer mais fluidez e segurança ao tráfego de veículos, principalmente, na área do complexo viário Anel Sul, que ganha mais velocidade com a duplicação da via.

“Essas alterações irão garantir a segurança dos próprios motoristas, evitando acidentes, desafogando o tráfego e permitindo que a mobilidade urbana possa melhorar cada vez mais, tendo em vista o grande número de veículos que passam pela via todos os dias”, explicou o secretário.