Ambulatórios são montados no sambódromo para ocorrências no desfile em Manaus

Manaus/AM - Durante os desfiles das escolas de samba de Manaus, que acontecem até este sábado (18), no Sambódromo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) instalou ambulatórios para prestar suporte à assistência em saúde dos brincantes.

A estrutura conta com dois leitos e uma equipe multiprofissional de saúde, com médicos, enfermeiros e técnicos, para o atendimento aos foliões no local.

O secretário executivo de assistência da capital, Leandro Pimentel, explica que o espaço foi preparado para garantir a segurança e bem-estar dos foliões, para atender e prestar atendimento imediato a quem necessitar, evitando que situações de emergência se agravem.

“Como esses eventos costumam reunir um grande número de pessoas, é comum que ocorram situações de emergência, especialmente em decorrência do consumo excessivo de álcool. Portanto, a instalação do ambulatório durante os eventos de carnaval é uma medida muito importante para a assistência em saúde e segurança da população”, pontuou o secretário.

O ambulatório tem capacidade para atender pessoas com traumas leves, como cortes e quedas, mal-estar, tontura, desidratação, vômitos e, também, aos que excedem no consumo do álcool e necessitam de atendimento médico.