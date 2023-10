Amazonas realiza tira-dúvidas para interessados nos editais da Lei Paulo Gustavo

Como parte das ações de esclarecimento de dúvidas dos atores culturais que pretendem inscrever projetos para concorrer aos editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) no Amazonas, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realiza nesta sexta-feira (13), das 10h às 12h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, um Plantão Tira-dúvidas da Lei Paulo Gustavo.

Na ocasião, servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa estarão à disposição no Centro Cultural Palácio da Justiça para esclarecimentos sobre os editais. As dúvidas poderão ser tiradas tanto presencialmente quanto virtualmente, por meio da plataforma Meets. O Plantão Tira-dúvidas também poderá ser acompanhado pelo canal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (culturadoam) no YouTube.

Serão realizadas ainda lives de esclarecimento sobre a LPG, no sábado e domingo (14 e 15), das 14h às 16h, por meio da plataforma Meets. O Plantão Tira-Dúvidas e as lives se unem às demais ações realizadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa nas últimas semanas para facilitar a inscrição de projetos nos editais da LPG.

Há, por exemplo, as oficinas de elaboração de projetos, disponíveis no YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (culturadoam). Há também os canais Tira-dúvidas Editais LPG, que podem ser acessados via e-mail (leip[email protected]) ou pelo número (92) 99222-5377.

A Sala Paulo Gustavo, localizada na Vila Ninita (avenida 7 de Setembro, anexo ao Palácio Rio Negro) é um espaço para tirar dúvidas, receber orientações sobre as inscrições nos editais e auxílio no Cadastro da Cultura. Nesta semana, por conta do feriadão, funcionou segunda, terça e quarta-feira (9, 10 e 11/10), das 9h às 16h.