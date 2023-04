Amazonas Energia deixa bairros sem luz no domingo e feriado em Manaus; veja lista

Semanalmente, a empresa divulgará em seu site oficial, as programações a serem realizadas pela Empresa, com a localidade, os dias e horários previstos para a realização dos serviços.

Manaus/AM - Mesmo alegando que a falta de energia programada é para expansão e melhoria da rede elétrica, a Amazonas Energia vai deixar diversos bairros sem o fornecimento do serviço neste domingo (30) e ao longo do feriado do Dia do Trabalho (1).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.