Amazonas divulga lista de produtores rurais classificados no PAA

Manaus/AM- A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), divulga, nesta sexta-feira (29), o resultado do Edital de Chamamento Público 01/2023, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com investimento na ordem de R$ 8,1 milhões. O Edital vai amparar produtores que foram afetados pela estiagem no estado. Ao todo, 1.103 produtores rurais serão beneficiados.

O edital do PAA foi lançado em agosto pelo Governo do Amazonas. Esse investimento, servirá para a compra de 2.000 toneladas de produtos da agricultura familiar de 56 cidades amazonenses nos próximos 12 meses. O secretário da Sepror, Daniel Borges, afirmou que o Estado vai priorizar os municípios que estão sendo atingidos pela estiagem, minimizando os impactos causados na produção rural e garantindo a segurança alimentar da população afetada.

Municípios contemplados com o PAA

Alvarães: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Nova Olinda Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauni, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio Iça, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.