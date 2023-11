Alargamento da avenida Ephigênio Salles já tem prazo ser finalizado em Manaus

No último dia 16, uma passarela foi inaugurada em frente ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), com a finalidade de desativar o semáforo e interditar a faixar de pedestres.

Manaus/AM – A obra de alargamento da avenida Ephigênio Salles será finalizada após o serviço de substituição de 700 metros de uma linha de drenagem profunda na via. Os trabalhos acontecem no período noturno, quando o fluxo de veículos diminui.

