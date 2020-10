Vídeo: Biel e Tays discutem por causa de formação de grupos em 'A Fazenda'

O casal Tays Reis e Biel voltou a se desentender dentro de 'A Fazenda 2020', na madrugada desta quinta-feira (29). A cantora criticou a existência de grupos dentro do reality e o funkeiro a alfinetou após Tays ter sobrado no resta um.

Tays explicou que não está chateada com Mariano, que não a salvou no jogo. "A partir de hoje, a gente tem de entender uma coisa: quando a gente salva uma pessoa, não tem que ficar Imaginando quem ele vai salvar. Você tem a sua prioridade e salvou. Se Jake me salva, ela não tem que ficar preocupado em quem eu vou salvar. A prioridade foi eu e eu salvo quem eu quiser. Por isso que as pessoas rodam no resta um".

EITA! O papo de Tays e Biel acabou virando discussão. A peoa disse que não gosta, mas vê que o cantor "levanta bandeira de grupo" com os amigos!



Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/R3D2YLarIU — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 29, 2020

"Por isso que você rodou", ironizou Biel. "Exatamente. Ele (o Mariano) salvou uma pessoa que eu não sou prioridade pra ela. É fato. É muito lógico", respondeu Tays.

A discussão entre o casal Tael, no entanto, acabou em climão já que Tays criticou Biel e seu grupo - formado por Juliano Ceglia, Victória Villarim e MC Mirella - por atacarem os demais participantes do confinamento.