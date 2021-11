Sem saber do divórcio, Dynho elogia Mirella e diz que funkeira não é ciumenta

Sem saber que Mirella já iniciou o processo de divórcio devido à troca de carícias dele com Sthe Matos dentro do reality rural, Dynho justificou: "Ela não liga". "Eu sei que a Mirella não vai falar nada".

"Mas sabe o que eu acho legal do Dynho? Que ele brinca com todo mundo, ele não fica de frescura e ele sabe o lugar dele", disse ela.

Durante uma conversa descontraída com os participantes, neste domingo (21), de A Fazenda 13, Dynho Alves elogiou a, então, ex-esposa Mirella e afirmou que a funkeira não é ciumenta. A declaração do cantor ocorreu depois que Solange Gomes comentou que ele tem "postura" com as peoas.

