Record censura beijo gay mais uma vez em A Fazenda 12 e é criticada

Mais uma vez, a Record está sendo chamada de homofóbica por censurar um beijo gay em “A Fazenda 12”. MC Mirella e Stéfani Bays trocaram um selinho, mas as câmeras mudaram rapidamente, impedindo os telespectadores de assistirem toda a cena.

Na festa Memes, Mirella e Stéfani trocaram carícias e alguns internautas apontaram que a funkeira estaria ‘dando em cima” da ex-De Férias com o Ex, mas pouquíssima coisa foi exibida no PlayPlus. Em um dos momentos, Stefani levou Mirella ao banheiro e a funkeira pareceu tentar agarrar a amiga, mas o restante da cena não foi exibida pela Record.