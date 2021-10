MC Gui ganha poder e muda rumo da votação da roça em A Fazenda

Com isso, Gui Araujo ficou com três votos e tomou o lugar de Rico como o peão mais votado, ocupando o segundo banco da roça.

Votos anulados! O @mcgui_oficial tirou voto de cinco peões, principalmente dos que votaram no @RicoMelquiades Será que deu bom? #RoçaAFazenda Acompanhe pela @recordtvoficial ou curta a transmissão 24 horas do reality pelo @SigaPlayPlus ! Acesse o https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/ENopxmdoEp

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.