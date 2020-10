A Fazenda: Jakelyne sugere que Biel esteja usando Tays: ‘é a Mirella'

Biel e Tays se desentenderam por conta de Mirella durante a festa dessa sexta-feira (9) e o cantor deixou claro que entre as duas fica do lado de Bad Mi por conta da amizade de 8 anos. Mas Jakeline desconfia que o funkeiro na verdade esteja usando a dona do hit “Metralhadora”.

Em conversa com Lidi, Jackeline disse desconfiar das intenções de Biel com a amiga. “É uma pessoa que gosto, mas eu tenho receio. Ainda não sinto verdade nele. Não sei se é o jeito sarcástico, mas não sei. Tenho medo dele estar usando o relacionamento para crescer no jogo. Sabe quando percebi isso? Foi no dia que ele falou que os casais voltaram. Depois desse dia ele se apaixonou. Meu Deus”, disse.

A ex-miss Brasil então relembrou uma conversa com o funkeiro no início do jogo. “No começo do reality, cheguei nele e perguntei 'quem ganhou seu coração? Tays ou Mirella?'. Ele falou assim 'sempre Mirella, eternamente Mirella'. Cheguei na Tays e falei 'nem leva pra cima porque me disse que é Mirella’”.