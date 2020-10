A Fazenda: Biel relembra relacionamento aberto com Mirella: 'me apaixonei'

Em conversa com Juliano, Biel relembrou o relacionamento aberto que viveu com Mirella e como os dois se conheceram.

"Ela é uma brisa, sempre foi. Não precisa de p**** nenhuma, e ela sabe disso. Em casa, ela colava direto, praticamente morava em casa porque é onde tudo acontecia, e ela queria também entrar nesse meio, então ela ficava estudando tudo", disse o peão.

"Ela ficava de canto, não se envolvia com as meninas, e ela sabia que as mesmas meninas não estariam lá na próxima semana, mas ela estaria. Ela sabia que não tinha que agradar, e eu olhando pra ela. A gente tem uma proximidade que a gente sempre teve. Ela fica na dela mesmo, não tá nem aí, faz as coisinhas dela".

Biel também revelou como conheceu a cantora: Chegou no camarim, e eu me apaixonei pela Mirella. Aí a amiga dela ficou bolada, e a partir daí começou a nossa história. A amiga dela começou a ficar com um amigo meu, eu com ela, e a gente viajava junto pra tudo", relembrou.

Os dois permaneceram um bom tempo juntos, mas sem fidelidade. O rompimento do contato entre eles ocorreu após ambos começarem a namorar outras pessoas.