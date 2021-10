Bil, Gui, Valentina e Lary Bottino estão na roça em A Fazenda 13

Dayane Mello começou indicando Bil para a roça. A fazendeira da semana alegou que o ex-BBB já a indicou duas vezes para berlinda: "Na primeira semana, ele achava que era o dono da casa. Na segunda semana, ele foi mudando o modo dele de jogar. Até que na última semana, aconteceu o que aconteceu com ele (...) Ele é uma pessoa muito instável no jogo", anunciou.

A quinta roça de "A Fazenda 13" (RecordTV) começou a ser desenhada. No programa de terça-feira, Dayane Mello —- a fazendeira da vez, que não falou muito durante a semana sobre seu indicado, começou colocando Arcrebiano na roça. Os poderes do lampião bagunçaram Itapecerica da Serra, já que Tiago Piquilo — o vencedor da prova de fogo, não sabia o que fazer com eles. O cantor cogitou até fazer um resta um para entregá-lo de presente para um confinado.

