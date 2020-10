Biel encontra papel e web acusa Record de manipulação: 'bilhete?'

Biel entrou para os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (24) com internautas acusando a Record de privilegiar o funkeiro. Enquanto realizava uma atividade em "A Fazenda", o rapaz encontrou um pedaço de papel, o olhando com muita atenção em seguida.



Não foi possível ver se havia algo escrito, mas internautas acreditam que se trate de um bilhete feito pela produção, no intuito de manipular o reality show. Telespectadores que viram a cena cobram um posicionamento da emissora.

Vale lembrar que na festa da noite anterior, Biel transou com Tays, sem edredom para cobrir e com outros peões no mesmo quarto.