Após voltar da roça, Aline revela para Rico que Day rasgou jaqueta com faca

Aline Mineiro acabou com o mistério e revelou para Rico Melquiades que Dayane Mello rasgou a jaqueta do humorista com uma faca. A revelação ocorreu depois que Aline voltou da roça, nesta sexta-feira (19).

A ex-panicat pegou a jaqueta de Rico que estava em uma das cadeiras da mesa, exibiu o rasgo e contou para os demais participantes que o corte foi feito com uma faca.

"O casaco do Rico. Olha isso aqui. Foi cortado com faca só pra vocês saberem", revelou a ex-panicat. "Sério?", indagou Rico Melquiades, surpreso, com a revelação. "Foi. Queria perguntar pra vocês se sabem quem foi?", afirmou, em alto e bom som, Aline Mineiro. Rico custou a acreditar na colega de jogo e questionou se o rasgo não havia sido feito numa quina. A ex-panicat, no entanto, voltou a afirmar que o ato foi um gesto de maldade.

Em seguida, Bil afirmou que foi Dayane Mello. "Eu sei. Foi a Day que pegou a faca e rasgou o moletom do Rico. Foi bem aqui e eu vi. A Valentina tava do lado ali. Quero ver ela falar que é mentira. Eu sabia bem antes, mas não queria falar. Esperei todo mundo ver".