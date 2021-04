Paulo Gustavo está há dois dias sem hemorragia, diz boletim médico

Paulo está há um mês internado por conta da covid-19 e está lutando pela vida na UTI em meio as complicações do doença. Ele continua usando a ventilação mecânica o ECMO.

O novo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (15) indicou que o ator está há dois dias sem hemorragia. “Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação”, diz a nota.

