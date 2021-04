Paulo Gustavo tem piora no quadro de saúde, diz novo boletim médico

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade.

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do humorista Paulo Gustavo foi divulgado, neste domingo (11). O comunicado diz que o quadro do ator ‘apresenta sinais de gravidade’.

