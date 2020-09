No 'quarto do sexo', Anitta rebola e mostra bumbum gigante de microshort

Loira e fatal. Foi assim que Anitta apareceu na noite desta sexta-feira (25) no Instagram. A cantora publicou um vídeo rebolando ao som de "Me Gusta", sua música com Cardi B e Myke Towers, exibindo um novo visual, com os fios loiros.

O que chama atenção, além do rebolado com um microshort, é que a cantora escolheu como cenário do vídeo o "quarto do sexo", que mantém em sua casa. O cômodo foi exposto pela primeira vez pela humorista Gkay durante uma tour pela casa da 'Poderosa'.

Vale lembrar que Anitta acaba de realizar duas performances que bombaram nesta semana, uma para o programa de Jimmy Fallon, dos EUA, transmitida com direito a vista do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, e outra no MTV Miaw.