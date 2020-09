Anitta canta 'Me Gusta' no programa de Jimmy Fallon e exibe paisagens do RJ

Anitta fez a primeira performance de 'Me Gusta' nesta quarta-feira (23) no The Tonight Show, de Jimmy Fallon.

Com bailarinas usando máscaras, a cantora também exibiu imagens do Rio de Janeiro. A rapper Cardi B e o cantor Myke Towers participaram de forma remota, com suas faces sendo exibidas em painéis coloridos.

O clipe foi gravado em Salvador e foi dirigido por Daniel Russel, responsável por clipes de artistas internacionais bem conhecidos na mídia.